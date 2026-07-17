Molina si complica | concorrenza da un club di Serie A! E c’entra la Juventus…

Da internews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un club di Serie A ha mostrato interesse per il calciatore, complicando così la trattativa in corso. La Juventus è stata menzionata come uno dei potenziali acquirenti, contribuendo a creare un confronto tra le squadre sul mercato dei laterali destro. Le trattative tra le big del campionato stanno accelerando, con diverse società che si contendono il giocatore. La situazione rimane in evoluzione e ancora da definire.

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Inter News 24 Molina si complica: concorrenza da un club di Serie A! E c’entra la Juventus. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato dei laterali destri sta accendendo le trattative in  Serie A, delineando un vero e proprio valzer di mercato tra le big del campionato. Al centro dei movimenti c’è la ricerca di un esterno di spinta in grado di garantire continuità in entrambe le fasi di gioco. Secondo quanto riferito da  Sky Sport, il nome di  Nahuel Molina  è tornato a circolare con insistenza in orbita italiana, generando un forte interesse da parte di diverse società e aprendo scenari di concorrenza diretta. ULTIMISSIME La strategia dei nerazzurri e l’opzione Spence. 🔗 Leggi su Internews24.com

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