Si complica la pista Lucumì per la Juve? Un altro club di Serie A ha fatto un sondaggio Le novità

Un altro club di Serie A ha mostrato interesse per il calciatore Lucumì, oltre alla Juventus. L’Inter ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore, aggiungendosi alle trattative in corso. La situazione si sta complicando, con più squadre coinvolte. La Juventus continua a monitorare la situazione, mentre l’Inter ha manifestato un primo interesse ufficiale con il sondaggio.

di Francesco Spagnolo Non solo la Juve sulle tracce di Lucumì. Il calciatore è finito nel mirino dell’Inter, che si è mossa nelle ultime ore con un sondaggio. Il calciomercato estivo si accende attorno a uno dei profili più interessanti dell’ultimo campionato di Serie A. Le ottime prestazioni offerte con la maglia del Bologna hanno attirato i radar delle grandi big del nostro campionato su Jhon Lucumì. Il difensore colombiano, pilastro della retroguardia emiliana, è diventato l’oggetto del desiderio di diverse squadre d’alta classifica, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Se da un lato il forte interesse della sponda bianconera di Torino era noto da tempo, nelle ultime ore lo scenario si è arricchito di un nuovo, clamoroso inserimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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