modena ultime fatiche allo zelocchi verso la partenza per la val di sole

A Modena, si sono svolte le ultime attività allo Zelocchi prima della partenza per la Val di Sole. Mercoledì sera, si è tenuto un evento con una grande presenza di pubblico. Questa partecipazione sarà utile per sostenere le prossime fasi di lavoro nella località montana. Oggi si concluderanno le attività previste prima di trasferirsi.

Il bel bagno di folla di mercoledì sera sarà ora benzina necessaria e fondamentale per alimentare il lavoro di Mezzana-Marilleva. Termina oggi la settimana di allenamenti allo Zelocchi, con annessi test fisici e medici per tutti, ed inizia domani l’avventura in Val di Sole dove il Modena torna, due stagioni dopo il ritiro di Dimaro all’esordio di Paolo Bianco in panchina. Esordio, effettivamente, sarà anche per Daniele Galloppa ed è un aspetto in comune con quell’annata. Da domani, entra nel vivo anche il lavoro del nuovo allenatore che progressivamente svelerà le sue idee e la sua filosofia di gioco, in parte nota per quanto mostrato a Firenze sotto la guida della Primavera viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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