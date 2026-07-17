Il dibattito sulla mobilità si accende con Cna e Legacoop Umbria che chiedono di valorizzare le imprese locali. Si sottolinea che il contrasto allo spopolamento delle aree interne e la tenuta sociale delle comunità dipendono anche da un trasporto pubblico locale efficiente e flessibile. L’obiettivo è migliorare la competitività territoriale, rafforzando il ruolo delle imprese nel sistema di mobilità.

Il contrasto allo spopolamento delle aree interne e la salvaguardia della tenuta sociale delle comunità passano anche attraverso un trasporto pubblico locale efficiente e flessibile, che punti a migliorare la competitività territoriale valorizzando al contempo il ruolo delle imprese locali. Ne sono convinte Cna e Legacoop Umbria, che hanno promosso un incontro pubblico all’ex borsa merci di Perugia per parlare del futuro della mobilità in Umbria insieme alla presidente della giunta regionale, Stefania Proietti. Nel corso dell’incontro le associazioni hanno chiesto alla Regione il riconoscimento del ruolo strategico delle aziende private del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mobilità, scatta il dibattito . Cna e Legacoop Umbria: "Imprese da valorizzare"

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