misure attive e attacchi ibridi russi in italia lo spy game nostrano raccontato dal gen cristadoro

Il 7 luglio sono stati arrestati due ex funzionari dell’AISI e quattro militari in servizio con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. Il ministro della Difesa ha più volte sottolineato la presenza di una minaccia proveniente dalla Federazione Russa nei confronti dell’Italia.

In più occasioni il ministro Crosetto ha ribadito l’esistenza della minaccia rappresentata dalla Federazione Russa nei confronti del Nostro Paese. Il 7 luglio è stata diffusa la notizia dell’arresto di due ex funzionari dell’AISI e quattro militari in servizio, con l’accusa di spionaggio a favore di Mosca. Vogliamo prendere in esame quest’ultimo, gravissimo, evento, che induce ad una serie di riflessioni nel dibattito sull’ingerenza russa in Europa e, in particolare, in Italia. Si pone, dunque, grande interrogativo: la Federazione Russa costituisce o no una minaccia per la stabilità in Italia e, in generale, in Europa? Per i dettagli relativi all’episodio si invita alla lettura dei numerosi articoli che in questi giorni ne hanno diffusamente parlato. 🔗 Leggi su Formiche.net

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