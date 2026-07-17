Missili Usa più vicini alla Cina | il nuovo schieramento che cambia gli equilibri nel Pacifico

Notizia in breve

Le immagini satellitari cinesi mostrano che gli Stati Uniti hanno reinstallato in Giappone i lanciatori terrestri “Dark Eagle”. Questi sistemi sono in grado di lanciare missili ipersonici e da crociera appartenenti al sistema “Typhon”. La presenza di queste apparecchiature potrebbe modificare gli equilibri nel Pacifico, avvicinando le forze statunitensi alla regione. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le due potenze nella zona.