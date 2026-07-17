Missili Usa più vicini alla Cina | il nuovo schieramento che cambia gli equilibri nel Pacifico
Le immagini satellitari cinesi mostrano che gli Stati Uniti hanno reinstallato in Giappone i lanciatori terrestri “Dark Eagle”. Questi sistemi sono in grado di lanciare missili ipersonici e da crociera appartenenti al sistema “Typhon”. La presenza di queste apparecchiature potrebbe modificare gli equilibri nel Pacifico, avvicinando le forze statunitensi alla regione. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le due potenze nella zona.
Secondo immagini satellitari di provenienza cinese, gli Stati Uniti avrebbero schierato nuovamente in Giappone i lanciatori terrestri “Dark Eagle” in grado di utilizzare missili ipersonici e da crociera facenti parte del sistema “Typhon”. I presunti missili si troverebbero presso la base aerea di Kanoya, nella prefettura di Kagoshima, e le immagini mostrano veicoli di lancio, un centro operativo della batteria ed elementi di supporto compatibili con un'unità di lancio “Typhon” pienamente operativa, posizionata nel cuore del Kyushu meridionale. A differenza del primo dispiegamento del sistema in Giappone, avvenuto a Iwakuni a settembre 2025,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il NUOVO missile ipersonico giapponese è pronto a colpire! Panico nella marina cinese!
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