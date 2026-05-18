Miss Amerina 2026 | 11 ragazze superano il test a Roma per la finale

Undici ragazze hanno superato il test a Roma e si sono qualificate per la finale di Miss Amerina 2026. La selezione si è svolta presso la sede della Futurafashion Academy, dove le partecipanti hanno presentato le proprie prove davanti alla giuria tecnica. Durante l'esame, hanno mostrato le proprie abilità e il talento richiesto, ottenendo il nulla osta per proseguire nel percorso della competizione. La lista delle ragazze selezionate è ora ufficiale e pronta a proseguire con le fasi successive del concorso.

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? Punti chiave Chi sono le undici ragazze che hanno superato la selezione romana?. Come hanno convinto la giuria tecnica della Futurafashion Academy?. Quale ruolo ha avuto Federica Boldrini nel selezionare le finaliste?. Dove si terrà l'incoronazione della nuova Miss Amerina il 29 agosto?.? In Breve 18 candidate totali hanno partecipato alla selezione presso la Futurafashion Academy di Roma.. Federica Boldrini e il patron Pino Ranieri hanno coordinato le prove tecniche.. Le finaliste affronteranno selezioni provinciali e regionali prima della serata conclusiva.. La corona sarà incoronata sabato 29 agosto nella piazza del comune di Nepi.. Undici ragazze hanno ottenuto il pass per la fase conclusiva di Miss Amerina 2026 dopo la prima selezione tenutasi a Roma presso la sede della Futurafashion Academy e Futura Management. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Amerina 2026: 11 ragazze superano il test a Roma per la finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Craftsman Homes Still Beat New Builds in 2026 | Timeless Design vs Modern Construction Sullo stesso argomento Miss Pistoia 2026: il debutto a marzo, la finaleLa stagione di Miss Pistoia 2026 prende ufficialmente il via con un primo appuntamento cruciale fissato per domenica 15 marzo alle ore 15. Viaggi 2026: perché i bagagli soft superano i gusci rigidi nei test?? Cosa scoprirai Come evitare il rischio di perdere il volo al check-in? Perché i modelli morbidi superano i test di resistenza ai materiali? Quali... Miss Amerina 2026, undici candidate alla finalissima di NepiMiss Amerina 2026, undici candidate alla finalissima di Nepi. Roma – Al via la decima edizione del concorso: la prima selezione si è svolta alla Futurafashion Academy sotto la direzione di Federica Bo ... tusciaweb.eu Dieci anni di bellezza: Miss Amerina 2026 riparte dal successo di Roma per arrivare a NepiIl fascino e l'eleganza tornano protagonisti con l’apertura ufficiale della decima edizione di Miss Amerina. Il celebre concorso di bellezza ha festeggiato il suo decennale dando il ... ilmessaggero.it