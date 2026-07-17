Arezzo ha aperto la mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata” il 14 luglio. Lo spettacolo itinerante “Minerva Parla” è stato presentato in occasione dell’evento e continuerà a essere rappresentato in diverse location della città. La mostra rimarrà aperta fino a una data non ancora comunicata.

Arezzo, 17 luglio 2026 – In seguito all’apertura della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”, inaugurata lo scorso 14 febbraio e in programma fino al 6 settembre, prende il via un articolato programma di attività partecipative che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, trasformando il ritorno della celebre statua bronzea in un’occasione concreta di coinvolgimento della cittadinanza. Al Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” appuntamento oggi con RumorBianco Aps e “Minerva Parla”, lo spettacolo in programma alle 19:30, 20:30 e 21:30. Uno spettacolo teatrale itinerante e immersivo che guiderà il pubblico attraverso gli spazi del museo in un viaggio tra mito, memoria e contemporaneità fino all’incontro con la statua della Minerva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minerva Parla, lo spettacolo itinerante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Mille di queste Notti” continua dal 17 al 22 luglio con lo spettacolo itinerante in cuffia “Tutti i cinema di domani”, un viaggio fra le vie della cittàDal 17 al 22 luglio, alle ore 21, si svolge la manifestazione “Mille di queste Notti” con lo spettacolo itinerante in cuffia “Tutti i cinema di...

Fra botanica e storia: al Giardino della Minerva debutta il "Minerva Herbarium Festival"Dal 5 al 7 giugno, il Giardino della Minerva di Salerno organizza la prima edizione del Minerva Herbarium Festival, a quasi un anno dalla riapertura.

Temi più discussi: Minerva Parla, lo spettacolo itinerante; Minerva Musicae 2026: il jazz torna a incantare Manerba; La voce del soprano e il respiro dell’organo Intorno a Francesco; 22 luglio | LECCE | Inaugurazione The Future Image – Scavi sull’Oriente di Heba Y. Amin con Vincenzo Valente a cura di Brizia Minerva tra Museo Castromediano e San Francesco della Scarpa.

Minerva Parla, lo spettacolo itineranteAppuntamento oggi in tre repliche al museo con RumorBianco. msn.com

La Minerva, da giugno a settembre un ricco programma di attività partecipative al Museo Archeologico Nazionale di ArezzoArezzo, 18 giugno 2026 – Dopo l'apertura della mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata, inaugurata lo scorso 14 febbraio, prende il via un articolato programma di attività ... lanazione.it