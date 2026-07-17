Milano tra le città più care al mondo anche per i super ricchi | la classifica
Milano si conferma tra le città più costose al mondo anche per i super ricchi, secondo una classifica internazionale. Il costo per mantenere uno stile di vita di lusso è aumentato del 10,2% rispetto all’anno precedente. La città si posiziona tra le mete più care al mondo per le fasce più abbienti, con tariffe più alte rispetto a un anno fa. Il dato evidenzia l’incremento delle spese per i servizi e i beni di lusso in città.
Mantenere uno stile di vita di lusso costa in media il 10,2% in più rispetto a un anno fa e Milano è tra le città più costose al mondo anche per i ricchi. Lo certifica il Global Wealth and Lifestyle Report 2026 della Julius Baer, la banca privata svizzera che ogni anno misura quanto spendono i grandi patrimoni nei principali centri del mondo. In questa classifica il capoluogo lombardo sale al nono posto e resta l’unica italiana. Milano nona città più cara al mondo per i ricchi. Milano guadagna una posizione rispetto al 2025, quando era decima, ed è tra le città più costose per gli High-Net-Worth Individuals, cioè le persone con grandi patrimoni, i cosiddetti super ricchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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