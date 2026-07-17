Milano e Monza rapine in uffici postali e supermercati con un fucile a canne mozze e tentato omicidio | in carcere i due banditi

Due uomini sono stati arrestati dopo aver preso di mira uffici postali e supermercati in Lombardia, armati con un fucile a canne mozze artigianale. Nei colpi, minacciavano i dipendenti e si impossessavano di denaro. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso le rapine, con i banditi vestiti di scuro e volto coperto. Durante le operazioni, uno dei due ha tentato di uccidere un dipendente, ma è stato fermato prima di riuscirci.

I video delle telecamere di sorveglianza li riprendono mentre entrano in supermercati o uffici postali, vestiti di scuro e con il volto coperto, e fanno razzia di contanti minacciando i lavoratori con un fucile a canne mozze, realizzato artigianalmente. Si muovono con sicurezza, agiscono in fretta e altrettanto velocemente si allontanano. Ma non sono solo vari episodi di rapina, commessi nell’hinterland di Milano e in provincia di Monza, ad aver messo nei guai due uomini di 36 e 38 anni, italiani, raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere della gip di Monza Silvia Pansini. Le indagini condotte dai carabinieri di... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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