Milan un altro bomber Idea Foden per l’attacco

Il Milan si prepara a partire per la Scozia, dove tra una settimana affronterà il Celtic in un test di preseason. Dopo il match, la squadra si sposterà in Australia, a Perth, per disputare amichevoli contro due club di Premier League. La formazione sarà priva dei nazionali. La società sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante, con l’idea di ingaggiare un giocatore con il nome di Foden.

Parte il conto alla rovescia in casa Milan. Fra una settimana il gruppo (senza i nazionali) volerà in Scozia dove è in programma il primo test della stagione contro il Celtic e subito dopo si trasferirà a Perth (in Australia) per le amichevoli contro l’ Inter e il Cheslea. Nel frattempo, in vari step, i “reduci“ dal Mondiale si uniranno al resto della squadra: c’è chi (Gimenez e Pulisic) passerà da Milanello e chi invece (Leao e Gonçalo Ramos) raggiungerà i compagni di squadra in Oceania. Vari nodi dovranno essere sciolti: da un lato c’è ottimismo sulla conferma di Rabiot e sul rinnovo di Modric, dall’altro bisogna capire quale sarà il destino di chi per un motivo o per l’altro non rientra nei piani del tecnico Amorim. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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