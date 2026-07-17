Il Milan sta cercando un difensore e ha messo nel mirino il giocatore del Bologna, con l’obiettivo di rinforzare la linea arretrata. Nel frattempo, si discute anche di un possibile arrivo di Zaniolo, attaccante o centrocampista, in una delle prossime sessioni di mercato. La squadra ha subito una battuta d’arresto con la sconfitta di Ederson, mentre si tenta di acquisire anche un centrocampista.

Giornata piena di aggiornamenti per il Milan. Nonostante l'arrivo di Gila, il Milan vuole un nuovo nome in difesa: si pensa a Lucumì del Bologna. Spazio anche all'ipotesi Zaniolo. in tutto questo, però, arriva anche una beffa: Ederson, seguito dal Milan, ha rinnovato con l'Atalanta. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Niente Ederson. Sembrava un promesso sposo al Manchester United, am il trasferimento non è poi andato a buon fine a casa di alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Emerson, perciò, è rimasto a Bergamo. Il Milan ha provato ad inserirsi, vedendo un'opportunità per rinforzare il proprio centrocampo, ma l'Atalanta ha reagito blindando il suo calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: beffa Ederson, assalto a Lucumì e la maledizione del 9. In arrivo Zaniolo?

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