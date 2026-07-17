Non conosce soste la caccia del Milan al trequartista ideale da mettere a disposizione del nuovo allenatore, Rúben Amorim, in questa infuocata sessione estiva di calciomercato. Sebbene la lista dei profili accostati al club rossonero nelle ultime settimane sia stata particolarmente fitta, i primi verdetti del mercato stanno già scremando le opzioni sul tavolo della dirigenza di via Aldo Rossi. Alcuni obiettivi, infatti, stanno definitivamente sfumando. È il caso del bosniaco Kerim Alajbegovi? (Bayer Leverkusen), ormai a un passo dall'accordo con l'Atalanta, e del talento greco K?nstantinos Karetsas (KRC Genk), che ha già trovato un'intesa contrattuale per sposare il progetto del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, per la trequarti resiste la candidatura di Can Uzun: il motivo è tanto caro a RedBird

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Mercato Milan, tre nomi per la trequarti: in pole Karetsas, in corsa anche Can Uzun e Alajbegovic x.com

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