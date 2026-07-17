Milan per la trequarti resiste la candidatura di Can Uzun | il motivo è tanto caro a RedBird
Il Milan continua a seguire con attenzione la candidatura di Can Uzun come trequartista, un ruolo chiave per la squadra. La decisione è motivata da un interesse che coinvolge anche il proprietario di maggioranza del club, legato a una società di investimenti. La trattativa per il giocatore turco resta aperta, mentre il club lavora per rinforzare il reparto offensivo prima della chiusura del mercato estivo.
Non conosce soste la caccia del Milan al trequartista ideale da mettere a disposizione del nuovo allenatore, Rúben Amorim, in questa infuocata sessione estiva di calciomercato. Sebbene la lista dei profili accostati al club rossonero nelle ultime settimane sia stata particolarmente fitta, i primi verdetti del mercato stanno già scremando le opzioni sul tavolo della dirigenza di via Aldo Rossi. Alcuni obiettivi, infatti, stanno definitivamente sfumando. È il caso del bosniaco Kerim Alajbegovi? (Bayer Leverkusen), ormai a un passo dall'accordo con l'Atalanta, e del talento greco K?nstantinos Karetsas (KRC Genk), che ha già trovato un'intesa contrattuale per sposare il progetto del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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