Il Milan ha rimosso la clausola dal contratto di Lucumi, rendendo più facile il suo trasferimento. La società rossonera continua a cercare rinforzi nel reparto difensivo, mentre la Juventus è interessata a valutare i movimenti sul mercato. La strategia del club milanese rimane focalizzata sull’ottimizzazione della rosa, senza ancora aver finalizzato tutte le operazioni di mercato previste. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Le coordinate di mercato sulle quali lavora la dirigenza rossonera sono parecchie e, fra le varie zone del campo interessate, in questi giorni è arrivata una conferma: il Milan non ha ancora concluso il lavoro di rafforzamento in difesa. Anche dopo l'arrivo di Gila infatti dal club è filtrata l'intenzione di procedere con un secondo acquisto, sebbene più strettamente subordinato a una partenza. Nella fattispecie, quella di Tomori (lavori in corso per un ritorno in Inghilterra). Ecco perché in queste ore era tornato in auge il nome di Antonio Silva (prima che il Bournemouth irrompesse sulla scena), mentre quello di Gonçalo Inacio non è mai tramontato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, per la difesa spunta Lucumi: ora non ha più la clausola. E la Juve...

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