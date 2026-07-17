Il Milan sta valutando l'acquisto di un difensore con una clausola rescissoria, secondo quanto riferito. La trattativa riguarda un giocatore attualmente sotto contratto con un club di Serie A, che avrebbe aumentato la propria clausola di rescissione. La Juventus, invece, è coinvolta in trattative di mercato simili per altri difensori. La società rossonera continua a lavorare sul rafforzamento della linea difensiva, senza aver ancora definito l'acquisto.

Le coordinate di mercato sulle quali lavora la dirigenza rossonera sono parecchie e, fra le varie zone del campo interessate, in questi giorni è arrivata una conferma: il Milan non ha ancora concluso il lavoro di rafforzamento in difesa. Anche dopo l'arrivo di Gila infatti dal club è filtrata l'intenzione di procedere con un secondo acquisto, sebbene più strettamente subordinato a una partenza. Nella fattispecie, quella di Tomori (lavori in corso per un ritorno in Inghilterra). Ecco perché in queste ore era tornato in auge il nome di Antonio Silva (prima che il Bournemouth irrompesse sulla scena), mentre quello di Gonçalo Inacio non è mai tramontato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, per la difesa spunta Lucumi: ora ha più la clausola. E la Juve...

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