Il Milan ha iniziato la preparazione per la nuova stagione con un raduno a Milanello. È la prima volta che Ruben Amorim guida i rossoneri, e si pensa che possa voler riscattarsi dopo la sua esperienza a Manchester. La squadra si è riunita pochi giorni fa, e i giocatori si sono allenati in vista delle prossime partite.

Per il Milan è iniziato un nuovo capitolo. Il raduno di pochi giorni fa a Milanello ha dato ufficialmente il via alla preparazione in vista della nuova stagione calcistica, la prima per Ruben Amorim alla guida dei rossoneri. A parlare di tutto ciò ci ha pensato Malù Mpasinkatu, direttore sportivo. Milan, senti Mpasinkatu: "Amorim? Gli auguro buona fortuna". Il tecnico portoghese ha una missione molto importante: ì dare vita ad un nuovo ciclo vincente, riportando il Milan ai vertici dopo le ultime stagioni deludenti. A parlare della situazione del diavolo ci ha pensato, come già detto anticipatamente, Malù Mpasinkatu che, intervenuto ai microfoni di TMW, si è voluto soffermare proprio sulla figura di Amorim: > “Gli auguro buona fortuna, ma mi è sembrata una conferenza stampa sulla falsariga di quelle di Fonseca e Conceicao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Mpasinkatu: "Amorim? Avrà voglia di riscattarsi dopo l’esperienza di Manchester"

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