milan ecco i primi passi della rivoluzione rossonera di amorim

È iniziata ufficialmente l’era di Amorim sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese, scelto dal presidente, lavora ormai da settimane con il gruppo e ha già iniziato ad allenare la squadra in campo.

E' ufficialmente iniziata l'era Amorim. Il tecnico portoghese, fortemente voluto da Cardinale, è ormai operativo da settimane e ora lo è anche in campo con i ragazzi. Come raccontato da Gazzetta dello Sport, il Milan con lui cambia volto e nelle prossime settimane capiremo che impatto avrà avuto sulla squadra, anche se quello sul Club è già più che evidente. Un manager per una squadra ambiziosa. Il Milan di Amorim vivrà della voglia di rivalsa dei suoi giocatori e del proprio allenatore. Il tecnico portoghese, dopo l'esperienza negativa a Manchester, deve mostrare al mondo che ciò che ha fatto vedere allo Sporting non è stato un fuoco di paglia: il suo calcio offensivo è riproponibile anche altrove e cercherà di mostrarlo in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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