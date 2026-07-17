Il Milan punta a ingaggiare Phil Foden, con l’obiettivo di rafforzare la trequarti, dopo aver speso oltre 100 milioni di euro per Gonçalo Ramos e Mario Gila. L’operazione si lega all’addio di un altro attaccante, Leão, che potrebbe facilitare l’incastro tra il club e il giocatore inglese. La società rossonera continua a muoversi sul mercato, mantenendo alta l’attenzione su possibili colpi di grande rilievo.

Il Milan non vuole fermarsi più. Dopo aver infiammato le prime battute del calciomercato estivo con gli innesti di Gonçalo Ramos e Mario Gila – un doppio investimento monstre che ha superato la barriera dei 100 milioni di euro – la dirigenza rossonera culla un nuovo, clamoroso sogno per la trequarti: Phil Foden. A rilanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna di 'Tuttosport', che delinea i contorni di una suggestione di mercato nata da precise esigenze tattiche. Il nuovo allenatore del Diavolo, il portoghese Rúben Amorim, ha infatti avanzato una richiesta tecnica ben specifica: un trequartista mancino, capace di agire sul centrodestra nel suo collaudato 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, clamoroso sogno Foden per Amorim: l'incastro perfetto nasce dall'addio di Leão

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresaIl Milan sta valutando l’acquisto di Phil Foden dal Manchester City per la prossima stagione.

Il sogno del Milan si chiama Foden, possibile assalto in caso di partenza di LeaoIl Milan potrebbe tentare l’assalto a Phil Foden, attaccante esterno del Manchester City, in caso di partenza di Leao.

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Foden sogno o realtà? Cosa c’è di vero; Milan, sogno Foden: Leao è la chiave, sì ad una sola condizione; Milan Top News: Amorim e Cardinale ridisegnano il Diavolo. Dal sogno Foden alle spine su un rinnovo; Milan, suggestione Foden: Leao è la chiave, lo scenario.

Il sogno del Milan si chiama Foden, possibile assalto in caso di partenza di LeaoIl sogno di mercato del Milan si chiama Phil Foden con l’attaccante esterno inglese che potrebbe salutare il Manchester City durante l’estate valutando il trasferimento in un’altra big europea. Foden ... calciomercato.it

Un trequartista per Amorim: il Milan sogna Foden. Zaniolo non è una prima sceltaIl sogno del Milan per la trequarti si chiama Phil Foden: proposto anche Nicolò Zaniolo che però non è la prima scelta del club rossonero ... milannews.it