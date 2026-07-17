Davide Bartesaghi avrà un ruolo importante nel nuovo Milan guidato da Rúben Amorim, che punta sulla linea verde. Il giocatore sarà coinvolto in diverse funzioni, assumendo un doppio ruolo che lo renderà parte integrante delle rotazioni della squadra. La sua presenza sarà considerata strategica per il progetto tecnico, con l’obiettivo di integrare giovani talenti nel sistema di gioco.

Nel nuovo e ambizioso Milan guidato da Rúben Amorim, la linea verde continuerà a recitare un ruolo da protagonista assoluta. Tra i giovani talenti destinati a trovare un ampio spazio nelle rotazioni del tecnico portoghese c'è senza dubbio Davide Bartesaghi. Il jolly classe 2005 ha vissuto la sua definitiva consacrazione nel corso della passata stagione, quando è stato lanciato stabilmente tra i titolari del Diavolo da Massimiliano Allegri, interpretando con ottimi risultati il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia nel 3-5-2 del tecnico livornese. L'avvento in panchina dell'ex allenatore dello Sporting Lisbona, tuttavia, è destinato a ridisegnare i compiti tattici del ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi sarà importante anche per Amorim. Ma con un diverso doppio ruolo

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