Michelle Hunziker terzo matrimonio in vista? La rivelazione della showgirl

Michelle Hunziker ha parlato della sua vita privata, menzionando la relazione attuale con Giulio Berruti e ricordando il suo passato sentimentale con Eros Ramazzotti. La showgirl non ha confermato né smentito un terzo matrimonio.

Michelle Hunziker è pronta per il terzo matrimonio? Le rivelazioni sulla relazione con Giulio Berruti. Michelle Hunziker è tornata a parlare della sua vita privata, ricordando la storia d’amore con Eros Ramazzotti, che è stata una delle più importanti, per poi arrivare alla sua attuale relazione con Giulio Berruti. La conduttrice svizzera, da sempre molto riservata quando si tratta di sentimenti, ha ricordato il rapporto con Eros Ramazzotti, padre della figlia Aurora, spiegando come la loro separazione sia arrivata in un momento in cui il sentimento non era ancora svanito. Parole sincere che raccontano un legame profondo, capace di trasformarsi nel tempo senza spezzarsi del tutto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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#MichelleHunziker torna a parlare della fine del sua matrimonio con #ErosRamazzotti, era il 2002. Una storia d'amore che ha conquistato il cuore degli iraliani e che, ancora oggi, fa parlare. Un rapporto che, con il tempo, si è trasformato in affetto e rispetto! #g x.com

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