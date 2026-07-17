Meteo temporali al Nord tra oggi e domani | le regioni più a rischio

Tra oggi e domani, il Nord Italia sarà interessato da temporali e rovesci, soprattutto lungo l’arco alpino e prealpino. Le regioni più a rischio sono quelle di montagna, dove si prevedono fenomeni intensi. Sul resto della penisola, invece, si manterrà un clima stabile e in gran parte soleggiato. La fase di instabilità riguarda principalmente le aree più settentrionali, mentre le altre zone continueranno ad avere condizioni di tempo prevalentemente sereno.

Una nuova fase di instabilità interessa il Nord Italia. Tra oggi e domani i fenomeni più intensi si concentreranno lungo l’arco alpino e prealpino, dove sono attesi rovesci e temporali, mentre sul resto della Penisola continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato. Oggi temporali su Alpi e Prealpi. Nel corso della giornata le precipitazioni interesseranno soprattutto i settori alpini e prealpini, con i fenomeni più probabili tra Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Non si esclude che i temporali possano estendersi localmente anche alla pianura friulana. Nel resto d’Italia il tempo sarà invece in prevalenza stabile, con ampie schiarite e solo qualche annuvolamento nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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