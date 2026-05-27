Spaccio e consumo di droga al bar il questore sospende la licenza

I poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza di Padova hanno sospeso per 60 giorni la licenza di un bar, su ordine del questore. La decisione è arrivata dopo che sono stati riscontrati episodi di spaccio e consumo di droga all’interno del locale. La sospensione riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’intervento si è svolto nella serata del 26 maggio.

Ieri sera 26 maggio, i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, hanno dato esecuzione al provvedimento adottato dal questore Marco Odorisio, che ha disposto la sospensione per 60 giorni, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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DROGA AL CIRCOLO, ALCOL VENDUTO AI MINORI AL BAR: QUESTORE FA CHIUDERE DUE LOCALI | 13/03/2026

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