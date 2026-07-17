Durante il Mondiale, il calciatore ha compiuto una rimonta sorprendente nelle quotazioni per il Pallone d'Oro. All'inizio della competizione, non figurava tra i favoriti principali, ma ora le scommesse indicano una crescente possibilità che possa vincere il premio. Le quote si sono mosse a favore del giocatore, evidenziando un cambiamento nelle valutazioni degli analisti e degli scommettitori.

All'inizio del Mondiale Leo non era neanche tra i primi dieci favoriti, adesso sale la sensazione che possa entrare in corsa per la nona vittoria Nell'anno del Mondiale, in cui non c'è stato fino ad ora un grande candidato per la conquista del Pallone d'Oro 2026, ecco spuntare la possibilità che a 39 anni possa arrivare primo per la nona volta proprio Leo, finalista con la sua Nazionale. Sarebbe davvero una grande sorpresa perché alla vigilia del torneo l'ex Barça non era nemmeno tra i primi dieci favoriti. Scopriamo le quote Messi vincente Pallone d'Oro, trofeo che verrà assegnato a Londra nel prossimo. Leo Messi sta dominando questo Mondiale con le sue giocate e con la sua capacità di cambiare anche le partite più difficili nonostante abbia già compiuto 39 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi, rimonta a sorpresa: sarà lui il nuovo Pallone d'Oro? Ecco le quote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CATANZARO-MONZA FINALE D'ANDATA PLAY OFF SERIE B AMARCORD. TUTTI I PRECEDENTI TRA LE DUE SFIDANTI

Notizie e thread social correlati

Nuovo look con finiture oro: ecco il Trionda Final, il pallone della finale MondialeAdidas ha presentato il Trionda Final, il pallone ufficiale delle semifinali, della finale per il terzo posto e della finale dei Mondiali 2026.

Temi più discussi: L'Argentina trema con l'Egitto ma rimonta con Messi e vola ai quarti; Un finale folle premia l’Argentina: l’Egitto sfiora l'impresa, poi Messi e compagni rimontano e volano ai quarti; Messi scoppia in lacrime dopo Argentina-Egitto (sì, è anche umano). FOTO; Messi furioso contro l'arbitro in Argentina-Svizzera: Non mancarmi di rispetto.

QUOTE MESSI VINCENTE PALLONE D'OROQuote Messi vincente Pallone d'Oro: Leo è favorito nella sfida con Lamine Yamal ed Harry Kane per il trofeo assegnato a ottobre a Londra ... gazzetta.it

Messi suona la carica e l’Argentina ribalta l’Egitto all’ultimo respiro: rimonta pazzesca da 0-2 a 3-2ATLANTA (USA). Partita leggendaria ad Atlanta. I campioni in carica dell'Argentina risorgono dalle ceneri di un match che sembrava stregato ... restodelcalcio.com