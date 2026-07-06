Nuovo look con finiture oro | ecco il Trionda Final il pallone della finale Mondiale

Notizia in breve

Adidas ha presentato il Trionda Final, il pallone ufficiale delle semifinali, della finale per il terzo posto e della finale dei Mondiali 2026. Il nuovo modello si distingue per le finiture oro, pensate per valorizzare le fasi decisive del torneo. Il design è stato sviluppato specificamente per le partite di alta rilevanza, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni durante gli eventi chiave del campionato.