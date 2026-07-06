Nuovo look con finiture oro | ecco il Trionda Final il pallone della finale Mondiale
Adidas ha presentato il Trionda Final, il pallone ufficiale delle semifinali, della finale per il terzo posto e della finale dei Mondiali 2026. Il nuovo modello si distingue per le finiture oro, pensate per valorizzare le fasi decisive del torneo. Il design è stato sviluppato specificamente per le partite di alta rilevanza, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni durante gli eventi chiave del campionato.
Adidas ha svelato TRIONDA FINAL, il pallone per le semifinali, la finale per il terzo posto e la finale dei Mondiali 2026, progettato per esaltare i momenti più importanti del calcio internazionale., Partendo dal Pallone Ufficiale TRIONDA presentato a ottobre 2025, TRIONDA FINAL ne evolve il design mantenendo la stessa struttura orientata alla performance. Per la prima volta nella storia della FIFA World Cup™, Adidas va oltre un tradizionale aggiornamento cromatico, introducendo un design dedicato che riflette l'importanza delle partite conclusive del torneo., Il design di TRIONDA FINAL si ispira al viaggio verso il premio più ambito del calcio. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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