Messi e l’ultima sfida | vincere il Mondiale per superare Maradona

Messi si prepara all’ultima sfida mondiale con l’obiettivo di vincere e superare Maradona. Dieci anni fa, nel medesimo stadio, il giocatore argentino annunciò l’addio alla nazionale con un discorso triste e deciso. Ora, a 36 anni, affronta la finale con l’opportunità di conquistare il suo primo titolo mondiale. La partita si svolge in un clima di grande attesa, dopo una carriera costellata di successi e delusioni.

Dieci anni fa, nello stesso stadio della finale del Mondiale, un Leo Messi a testa bassa e piena di cattivi pensieri annunciava l’addio all’ Albiceleste. Aveva perso ancora, lui uomo dei cinque Palloni d’oro e dei trionfi con il Barcellona. Non riusciva a restituire all’Argentina quanto l’amore della sua gente gli dava, si sentiva in debito e forse anche inadeguato nel confronto mai esplicito ma da sempre esistente con Diego Armando Maradona. Dieci anni dopo il cerchio è pronto a chiudersi. Anzi, si è già chiuso con la Coppa del Mondo alzata al cielo del Qatar nel 2022 e ora può spingere la Pulce dove è anche difficile immaginare potesse arrivare e cioè a potersi immaginare (o ad essere collocato) un gradino sopra d10s, al secondo Maradona. 🔗 Leggi su Panorama.it

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MESSI sta VINCENDO questo Mondiale CAMMINANDO

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He said si Messi champion li pap jwenn anyen ankò poul di Epi gon moun fou isi a ki di menm si Messi Champion, Messi ap still pa anyen devan Mohamed x.com

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