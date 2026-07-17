Messi e l’ultima sfida | vincere il Mondiale per superare Maradona
Messi si prepara all’ultima sfida mondiale con l’obiettivo di vincere e superare Maradona. Dieci anni fa, nel medesimo stadio, il giocatore argentino annunciò l’addio alla nazionale con un discorso triste e deciso. Ora, a 36 anni, affronta la finale con l’opportunità di conquistare il suo primo titolo mondiale. La partita si svolge in un clima di grande attesa, dopo una carriera costellata di successi e delusioni.
Dieci anni fa, nello stesso stadio della finale del Mondiale, un Leo Messi a testa bassa e piena di cattivi pensieri annunciava l’addio all’ Albiceleste. Aveva perso ancora, lui uomo dei cinque Palloni d’oro e dei trionfi con il Barcellona. Non riusciva a restituire all’Argentina quanto l’amore della sua gente gli dava, si sentiva in debito e forse anche inadeguato nel confronto mai esplicito ma da sempre esistente con Diego Armando Maradona. Dieci anni dopo il cerchio è pronto a chiudersi. Anzi, si è già chiuso con la Coppa del Mondo alzata al cielo del Qatar nel 2022 e ora può spingere la Pulce dove è anche difficile immaginare potesse arrivare e cioè a potersi immaginare (o ad essere collocato) un gradino sopra d10s, al secondo Maradona. 🔗 Leggi su Panorama.it
MESSI sta VINCENDO questo Mondiale CAMMINANDO
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Temi più discussi: Scaloni: I miei ragazzi sono come Indios. E Messi svela: Ho deciso all'ultimo di venire al Mondiale; Argentina in finale, delirio a Buenos Aires: E' l'ultima di Messi; La cuarta estrella: il testo della canzone che scalda Inghilterra-Argentina; Messi, il più grande di sempre: sembrava finito, anche stavolta è risorto per una delle imprese più clamorose.
Messi ha davvero voglia di gustarsela, come se volesse centellinare ogni secondo di questa sua ultima recita, e due ore dopo la fine della tumultuosa semifinale contro l’Inghilterra si concede con pazienza ogni microfono: un tempo lo faceva di rado, oggi sa c facebook
He said si Messi champion li pap jwenn anyen ankò poul di Epi gon moun fou isi a ki di menm si Messi Champion, Messi ap still pa anyen devan Mohamed x.com
Il mio vezzo musicale più irrazionale reddit
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