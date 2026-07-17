Merz e Macron in base aerea Germania | al via consiglio franco-tedesco

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sono arrivati in elicottero alla base aerea di Noervenich, nel nord della Germania, per partecipare a una riunione del Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza. L'incontro si svolge in una località militare, con i leader che sono stati accolti sul posto. La riunione coinvolge rappresentanti dei due paesi e si concentra su questioni di difesa e sicurezza.

Roma, 17 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron sono arrivati in elicottero alla base aerea di Noervenich, Germania del Nord, per una riunione del Consiglio franco-tedesco per la difesa e la sicurezza (CFADS). L'incontro si svolge a un mese dall'accantonamento del progetto congiunto di caccia di sesta generazione franco-tedesco, FCAS (Future Combat Air System), e sullo sfondo delle rivalità industriali tra l'europea Airbus e la francese Dassault. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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