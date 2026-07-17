Germania e Francia hanno annunciato un’esercitazione nucleare congiunta come parte delle iniziative di cooperazione sulla difesa e sulla deterrenza europea. L’evento si svolgerà nel contesto di un rafforzamento delle relazioni tra i due paesi, con l’obiettivo di consolidare la presenza di capacità di deterrenza nel continente. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell’esercitazione.

Bruehl (Germania), 17 lug. (askanews) - Germania e Francia rafforzano la cooperazione sulla difesa e puntano a consolidare la deterrenza europea. Il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato che già entro la fine dell'anno le forze armate tedesche prenderanno parte a un'esercitazione nucleare francese, con mezzi convenzionali, nell'ambito della strategia di "dissuasione avanzata" illustrata da Emmanuel Macron. Berlino ribadisce che l'iniziativa integra, senza sostituirla, la deterrenza nucleare della Nato. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Merz: con la Francia esercitazione nucleare congiunta per la deterrenza

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