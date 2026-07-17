Mercato Inter Musmarra | Quando c’è silenzio è perché potrebbe succedere qualcosa

Le trattative di calciomercato dell’Inter sono ferme in attesa di sbloccare le operazioni decisive. Secondo Musmarra, il silenzio in questo momento indica che qualcosa potrebbe succedere. La squadra non ha effettuato nuovi acquisti o cessioni nelle ultime ore. Le trattative con i giocatori e le società coinvolte sono in fase di stallo, senza aggiornamenti ufficiali. La situazione rimane in attesa di sviluppi che possano permettere di completare l’organico.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le trattative di calciomercato dell’Inter stanno vivendo una fase di momentaneo stallo, in attesa che si sblocchino le operazioni decisive per completare l’organico. Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, la fonte Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sullo stato dell’arte delle negoziazioni in casa nerazzurra. Il focus principale del club milanese rimane orientato verso due ruoli specifici: la ricerca di un nuovo esterno di fascia e l’innesto di un difensore centrale di spessore. ULTIMISSIME PAROLE – « Sono contento che in queste ore sia calato il silenzio sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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