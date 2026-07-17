mercato blitz juve celik firma fino al 2029

La Juventus ha raggiunto un accordo con Mehmet Celik, che si trasferirà in bianconero fino al 2029. La trattativa con la Roma si era bloccata, e così i bianconeri hanno deciso di intervenire. Il laterale turco, in scadenza di contratto con i giallorossi, ha firmato il nuovo contratto dopo un’intesa trovata in tempi rapidi. L’operazione è stata conclusa senza annunci ufficiali, ma le fonti confermano il trasferimento.

Un blitz di mercato all’apparenza improvviso, ma evidentemente ben studiato. La Juve soffia alla Roma Mehmet Celik, dopo che la trattativa per il rinnovo con i giallorossi del laterale turco in scadenza si era arenata. In bianconero arriva con un triennale – ieri sera la firma, subito dopo le visite mediche – un giocatore nel pieno della maturità, valido in entrambe le fasi e con una considerevole esperienza, anche internazionale. Celik ritrova nello staff dirigenziale Frederic Massara, con cui aveva condiviso l’esperienza alla Roma, ed è probabile che proprio questo abbia avuto un peso nel trovare un accordo immediato. L’ad Carnevali, insieme al management, porta avanti quindi le operazioni di mercato nel solco di una grande concretezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Juve, Carnevali Firma il Colpo a Sorpresa: Celik è Bianconero

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Celik è un nuovo giocatore della Juventus: le parti hanno trovato un accordo. Blitz decisivo di Carnevali e Massara x.com

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