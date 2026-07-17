Nel capoluogo si svolgono oltre 90 eventi culturali, tra cui otto mostre e numerose fiere, sagre e feste popolari. La manifestazione “SerEstate” propone un programma ricco di iniziative, con l’obiettivo di rendere la città più viva e dinamica. La maggior parte degli eventi si svolgono nelle piazze principali e nei luoghi pubblici, coinvolgendo cittadini e visitatori. La programmazione si estende per tutto il periodo estivo.

Oltre 90 eventi culturali, 8 mostre e il corollario di fiere, sagre e feste popolari con l’obiettivo di "rappresentare una città viva e vitale in tutto il suo territorio, dal centro ai borghi, in una varietà di linguaggi e proposte", Così l’assessore allo spettacolo e ai rapporti con le associazioni, Fabrizio Croce lancia il programma di “SerEstate“, il tradizionale cartellone dell’estate a Perugia che fino a settembre animerà la città con rassegne di musica, cinema e teatro, festival consolidati e nuovi format da sperimentare, con particolare attenzione ai giovani, alle bande musicali, alle attività multiculturali e alla ricerca di spazi, per decongestionare piazza IV Novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meraviglie e novità con “SerEstate“. Boom di eventi per il capoluogo : "Offriamo una città viva e vitale"

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