Il testo parla di un ciclo di proteste che si è esteso da Seattle all’Iraq, focalizzandosi sulla storia delle mobilitazioni contro la globalizzazione e il capitalismo. In questa fase, le forze di sinistra si sono trovate spesso incapaci di guidare o influenzare queste iniziative, che hanno rappresentato un momento di forte attivismo internazionale. La narrazione si concentra sulla memoria di questi movimenti e sul loro rapporto con le opportunità offerte dalla globalizzazione per organizzare azioni di protesta.

Quel che resta di un vasto ciclo di lotte La globalizzazione offriva nuove opportunità per le mobilitazioni anticapitalistiche. In quella stagione i partiti della sinistra furono impotenti o subalterni Quel che resta di un vasto ciclo di lotte La globalizzazione offriva nuove opportunità per le mobilitazioni anticapitalistiche. In quella stagione i partiti della sinistra furono impotenti o subalterni Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Quel che accadde a Genova nel luglio di 25 anni fa non fu un inizio e nemmeno una fine. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Memorie del movimento globale, da Seattle all’Iraq

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Arte, comunità, migrazioni e memorie in movimento. Mostra di Virginia Ryan

Moviola Francia Iraq: tutti gli episodi dubbi del match diretto da Drew FischerDurante la partita tra Francia e Iraq, valida per la seconda giornata dei Mondiali 2026 e diretta da Drew Fischer, sono stati discussi alcuni episodi...

Argomenti più discussi: Memorie del movimento globale, da Seattle all’Iraq; Crescono i timori di una bolla AI: è la fine del rally delle azioni memory?; I dubbi sui chip AI fanno tremare la Borsa sudcoreana; SK Hynix crolla a Seul dopo l’euforia Nasdaq sulle memorie IA.

Un ragazzo normale viene catapultato in un loop temporale durante una finale di Coppa del Mondo FIFA. Riuscirà a far vincere la sua squadra al trofeo? reddit