Arte comunità migrazioni e memorie in movimento Mostra di Virginia Ryan
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Sabato 20 giugno 2026, alle ore 18.00, CasermArcheologica inaugura Spazi Condivisi. Arte, comunità, migrazioni e memorie in movimento, mostra personale di Virginia Ryan, artista visiva, nata in Australia e da molti anni attiva tra Italia, Africa Occidentale, Europa, Brasile, India e altri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Early Navigation Built COORDINATION Long Before Writing Began
Notizie e thread social correlati
Se le autostrade diventano arte: a Trento ecco la mostra "Italia in movimento"Dal 20 al 24 maggio, il Museo Diocesano Tridentino ospiterà la mostra “Italia in movimento.