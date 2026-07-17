Una riforma elettorale dovrebbe nascere per migliorare le istituzioni, non per massimizzare il vantaggio elettorale di qualcuno. Dal 1993 a oggi l’Italia ha sperimentato diversi modelli senza trovare un equilibrio stabile. Questo continuo intervento sulle regole elettorali alimenta la percezione che la priorità sia la prossima elezione e non l’interesse nazionale. Una legge elettorale dovrebbe invece essere valutata in base a criteri più ampi come previsto dalla Costituzione: garantire rappresentanza ai cittadini, assicurare governi in grado di durare e decidere, e favorire la trasparenza tra elettori ed eletti. Le regole democratiche dovrebbero essere pensate per durare più legislature e non essere riscritte a ogni cambio di convenienza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italy's Meloni backs Pope Leo in clash with Trump

Notizie e thread social correlati

Lo sgarbo di MeloniIn Italia, il dibattito sulla riforma della legge elettorale coinvolge diverse forze politiche.

Si parla di: Meloni e lo Strabicum.

Meloni e lo StrabicumUna riforma elettorale dovrebbe nascere per migliorare le istituzioni, non per massimizzare il vantaggio elettorale di qualcuno. Dal 1993 a oggi l’Italia ha sperimentato diversi ... Read more ... lanotiziagiornale.it

Giorgia Meloni e Donald Trump: le polemiche sul summit di WashingtonLa recente decisione del governo italiano di partecipare al vertice di Washington sulla presunta rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra ha acceso un vivace dibattito politico. La ... notizie.it