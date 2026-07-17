Meglio Messi o Maradona? Ecco la risposta all' eterno dilemma

Nell'ultima puntata di La Tripletta è stato affrontato il confronto tra Messi e Maradona, due calciatori considerati tra i più grandi di sempre. La discussione ha analizzato le carriere, i record e le caratteristiche tecniche di entrambi, senza esprimere un giudizio definitivo. La puntata completa è disponibile online.

Nell'ultima puntata de La Tripletta - guarda qui l'episodio completo - abbiamo provato a rispondere a un dilemma già diventato infinito: è meglio Messi o Maradona?. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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PELE, MARADONA O MESSI: LA RISPOSTA DI CARECA SUL GOAT

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Ma come cavolo si fa a dire che Messi è meglio di Maradona. Maradona 40 anni fa contro l’Inghilterra ha fatto 2 goal incredibili, Messi quanti goal ha fatto stasera? #InghilterraArgentina x.com

Messi e l’ultima sfida: vincere il Mondiale per superare MaradonaIn caso di trionfo a New York, la Pulce doppierebbe i titoli iridati di Diego chiudendo il cerchio di un rapporto a lungo tormentato con l'Argentina. Ma basta il palmares a suggellare il sorpasso? panorama.it

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