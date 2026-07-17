Mega spot alle Ong E la chiamano Telemeloni
Il programma radiofonico condotto dal direttore della Biennale e trasmesso ogni mattina da Venezia su Radio1 è stato cancellato. La trasmissione, condizionata da critiche rivolte alle Ong, non sarà più trasmessa. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La trasmissione, chiamata “Telemeloni” dai critici, era in onda dalle 6 del mattino.
Il programma di Pietrangelo Buttafuoco non andrà più in onda. Lupus in fabula, trasmissione del mattino di Radio1 in onda da Venezia che il direttore della Biennale realizzava ogni mattina dalle 6.50 alle 7, è stata cancellata. Ieri Buttafuoco ha confermato ciò che La Verità aveva già riferito, e cioè di essere a conoscenza della decisione di Viale Mazzini ormai da un mese.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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