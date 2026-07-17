mega spot alle ong e la chiamano telemeloni

Notizia in breve

Il programma radiofonico condotto dal direttore della Biennale e trasmesso ogni mattina da Venezia su Radio1 è stato cancellato. La trasmissione, condizionata da critiche rivolte alle Ong, non sarà più trasmessa. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali. La trasmissione, chiamata “Telemeloni” dai critici, era in onda dalle 6 del mattino.