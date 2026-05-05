Guerra in Medio Oriente nuovi addestramenti alla base di Aviano

Nell'aeroporto di Aviano sono in corso nuove esercitazioni aeree, secondo quanto riferito da fonti militari. Le attività si svolgono in un contesto di tensioni crescenti nella regione del Medio Oriente, dove si registrano conflitti tra Iran, Israele e Stati Uniti. Le esercitazioni coinvolgono personale e mezzi militari, senza specificare la durata o i dettagli delle operazioni in corso.

Nuove esercitazioni all'interno dell'aeroporto di Aviano a seguito del conflitto in Medio Oriente tra Iran, Israele e Stati Uniti. La comunicazione, pubblicata dal Comune di Polcenigo, arriva direttamente dai responsabili del 31st Fighter Wing. Dal 5 al 7 maggio attorno alla base si terranno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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