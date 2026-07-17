Kylian Mbappé ha dichiarato che l’allenatore della nazionale francese merita il massimo e ha espresso la volontà di conquistare il terzo posto nel Mondiale. Le sue parole sono state pronunciate in conferenza stampa prima della partita contro l’Inghilterra, in vista del match che assegnerà il piazzamento finale. Il centravanti ha mostrato determinazione, sottolineando l’importanza di questa sfida per la squadra.

Mbappé suona la carica per la Francia, le parole prima della finalina contro l’Inghilterra: le dichiarazioni del centravanti. Kylian Mbappé ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finalina del Mondiale contro l’ Inghilterra. Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla finale, la Francia vuole chiudere il torneo con una vittoria e conquistare il terzo posto. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il capitano francese ha dedicato parole importanti a Didier Deschamps, arrivato all’ultima partita del suo percorso sulla panchina dei Bleus. Mbappé ha sottolineato il peso della storia scritta dal ct, sia da calciatore sia da allenatore, chiedendo alla squadra un ultimo sforzo per onorare il suo ciclo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mbappé carica la Francia: «Deschamps merita il massimo, vogliamo il terzo posto»

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