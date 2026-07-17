Durante una vasta operazione il 16 luglio nell’Agro Aversano, i Carabinieri hanno identificato circa 100 persone e effettuato numerosi controlli tra i comuni di Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa. Sono state denunciate alcune persone per possesso di droga e guida senza patente. L’intervento ha visto l’impiego di decine di militari impegnati in posti di blocco e verifiche mirate lungo le strade della zona.

Una vasta operazione di controllo del territorio, con decine di militari impegnati tra posti di blocco, verifiche e accertamenti mirati, ha interessato nella serata del 16 luglio i comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa. Il bilancio dell'attività condotta dai Carabinieri della Compagnia di Casal di Principe parla di 100 persone identificate, 48 veicoli controllati, 11 violazioni al Codice della Strada e numerose denunce per reati che spaziano dagli stupefacenti alla detenzione abusiva di armi, fino alla ricettazione e alla guida in stato di ebbrezza. Tra gli episodi più significativi emersi nel corso dei controlli figura la denuncia di un uomo trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maxi controlli dei Carabinieri nell’Agro aversano: 100 persone identificate, denunce per droga e guida senza patente

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CONTROLLI DEI CARABINIERI NELL'AGRO AVERSANO

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