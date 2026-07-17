Al termine del venerdì del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il miglior tempo con 1:45. Max Verstappen, presente sulla pista, ha dichiarato di essere concentrato su se stesso e non si è lasciato coinvolgere nelle valutazioni sulle prestazioni degli altri piloti. La sessione si è conclusa con Antonelli in testa, mentre Verstappen ha mantenuto un atteggiamento riservato.

Si è da poco concluso il venerdì del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale F1. Sull’iconico circuito di SPA, è stato Andrea Kimi Antonelli a fare segnare il miglior tempo con il crono di 1:45.994 al termine della seconda sessione di prove libere, dopo una FP1 non perfetta per i motorizzati Mercedes. L’italiano parte quindi con il piede giusto in un weekend molto importante per il prosieguo della lotta al titolo iridato. Seconda posizione, con un ritardo di 190 millesimi, per la McLaren di Lando Norris. Terza posizione per Max Verstappen, autore probabilmente di uno dei migliori venerdì di una travagliata stagione. L’olandese ha infatti dettato il ritmo nelle FP1 e nella seconda sessione si è fermato a 472 millesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen non si esalta: “Buona giornata, siamo concentrati su noi stessi”

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