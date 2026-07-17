Maturità tra chi difende l’esame e chi punta tutto sul percorso | il dibattito social divide anche i docenti

Notizia in breve

Il dibattito sulla Maturità si intensifica sui social, con 378 docenti che affermano che l’esame dovrebbe valutare le competenze anziché essere un evento celebrativo. Le opinioni degli utenti sono spesso contrapposte, con alcuni sostenitori che si schierano a favore di un percorso più personalizzato e altri che difendono l’attuale modalità di esame. La discussione coinvolge anche il ruolo dei docenti e le modalità di valutazione degli studenti.