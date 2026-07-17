Maturità tra chi difende l’esame e chi punta tutto sul percorso | il dibattito social divide anche i docenti
Il dibattito sulla Maturità si intensifica sui social, con 378 docenti che affermano che l’esame dovrebbe valutare le competenze anziché essere un evento celebrativo. Le opinioni degli utenti sono spesso contrapposte, con alcuni sostenitori che si schierano a favore di un percorso più personalizzato e altri che difendono l’attuale modalità di esame. La discussione coinvolge anche il ruolo dei docenti e le modalità di valutazione degli studenti.
La discussione sulla Maturità continua ad accendere il confronto. Alla presa di posizione dei 378 docenti, secondo cui l’Esame di Stato deve essere una verifica delle competenze e non un semplice momento celebrativo, gli utenti hanno risposto con opinioni spesso contrapposte. C’è chi vorrebbe ridimensionare il peso delle prove finali a favore del lavoro svolto negli anni e chi, invece, considera l’esame un passaggio indispensabile per certificare davvero la preparazione degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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