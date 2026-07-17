Una studentessa con una media di 7, già ammessa all’università, è stata bocciata all’esame di maturità in una scuola superiore di Milano. La decisione ha suscitato polemiche tra studenti e genitori, che parlano di una “stangata senza precedenti”. La classe ha visto tre bocciature complessive, nonostante i risultati considerati mediamente buoni. La scuola non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.

Milano, 17 luglio 2026 – Tre bocciati in un’unica classe. Tra loro anche una studentessa, che era stata ammessa con il 7 e aveva pure già superato il test per l’università. Un unico 100, un 93 e 10 alunni - dei 24 promossi - con voti tra il 60 e il 69. Maturità amara per una quinta del liceo Vittorio Veneto di Milano che conta quest’anno quattro rimandati in tutto. “Una stangata senza precedenti” commenta un gruppo di genitori, solidali con le famiglie dei ragazzi che dovranno ripetere l’anno. Dopo avere scritto alla preside e ai commissari interni, hanno condiviso una lunga lettera con la redazione Il Giorno mentre gli studenti interessati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maturità, è polemica al Vittorio Veneto di Milano: ragazza con la media del 7 bocciata all’esame finale. “Stangata senza precedenti”

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