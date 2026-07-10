Calendario scolastico Veneto 2026 2027 la Giunta approva la modifica | scuole chiuse l’8 giugno Risolto l’incastro delle date con l’esame di Maturità

La Regione Veneto ha approvato una modifica al calendario scolastico 20262027, fissando la chiusura delle scuole per l’8 giugno 2027. La decisione è stata presa per evitare sovrapposizioni con l’esame di Maturità e risolvere problemi logistici emersi nelle settimane precedenti. La delibera riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e ha effetto immediato.

La Regione Veneto ha ricalibrato il cronoprogramma per il prossimo anno scolastico. Dopo le complicazioni logistiche emerse nelle scorse settimane, la Giunta ha varato una nuova delibera che anticipa ufficialmente la chiusura delle aule per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione a martedì 8 giugno 2027. L'articolo Calendario scolastico Veneto 20262027, la Giunta approva la modifica: scuole chiuse l’8 giugno. Risolto l’incastro delle date con l’esame di Maturità . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Koalini, ecco il calendario del prossimo anno scolastico 2026/2027

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