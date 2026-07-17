Mats Wilander | Sinner impressionante continua a migliorare Un messaggio anche per Alcaraz

Da sport.quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner ha vinto il suo quinto Slam in carriera, portando a trenta i titoli totali. La vittoria a Wimbledon è stata confermata da Mats Wilander, che ha definito l’atleta impressionante e in continuo miglioramento. Wilander ha anche inviato un messaggio a un altro giocatore, senza nominarlo, suggerendo che Sinner sta crescendo in modo significativo. La sua performance ha suscitato pareri positivi nel mondo del tennis.

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Roma, 17 luglio 2026 – Chi fermerà Jannik Sinner? Con la vittoria a Wimbledon, l'altoatesino ha aggiunto un altro trofeo al suo palmarès. Gli slam in carriera sono cinque, i titoli in totale, invece, trenta. L'italiano, inoltre, si è definitivamente lasciato alle spalle il momento negativo dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros ed è sempre più primo nel Ranking Atp. Zverev ha superato Alcaraz ed è salito al secondo posto, ma tra lui e Sinner ci sono quasi 5000 punti di differenza. I segnali principali che ha lasciato questo Wimbledon, quindi, riguardano soprattutto il dominio assoluto dell'altoatesino. È di questo parere anche Mats Wilander, ex tennista svedese, che si è detto “impressionato” dalla crescita e dal livello di Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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