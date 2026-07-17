Jannik Sinner ha vinto il suo quinto Slam in carriera, portando a trenta i titoli totali. La vittoria a Wimbledon è stata confermata da Mats Wilander, che ha definito l’atleta impressionante e in continuo miglioramento. Wilander ha anche inviato un messaggio a un altro giocatore, senza nominarlo, suggerendo che Sinner sta crescendo in modo significativo. La sua performance ha suscitato pareri positivi nel mondo del tennis.

Roma, 17 luglio 2026 – Chi fermerà Jannik Sinner? Con la vittoria a Wimbledon, l'altoatesino ha aggiunto un altro trofeo al suo palmarès. Gli slam in carriera sono cinque, i titoli in totale, invece, trenta. L'italiano, inoltre, si è definitivamente lasciato alle spalle il momento negativo dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros ed è sempre più primo nel Ranking Atp. Zverev ha superato Alcaraz ed è salito al secondo posto, ma tra lui e Sinner ci sono quasi 5000 punti di differenza. I segnali principali che ha lasciato questo Wimbledon, quindi, riguardano soprattutto il dominio assoluto dell'altoatesino. È di questo parere anche Mats Wilander, ex tennista svedese, che si è detto “impressionato” dalla crescita e dal livello di Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Sport.quotidiano.net - Mats Wilander: “Sinner impressionante, continua a migliorare. Un messaggio anche per Alcaraz”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mats Wilander avverte Sinner e Alcaraz dopo la vittoria di Zverev al Roland Garros.Mats Wilander ha avvertito Sinner e Alcaraz dopo la vittoria di Zverev al Roland Garros.

Mats Wilander: “Al Roland Garros gli altri 127 giocatori devono mettersi d’accordo per battere Sinner”Mats Wilander, ex numero uno al mondo, ha dichiarato che per impedire a Jannik Sinner di vincere al Roland Garros, gli altri 127 partecipanti...

Temi più discussi: Wilander boccia Sinner: Sull’erba non è una minaccia. Djokovic verso lo Slam n.25; Wilander boccia Sinner: Sull’erba non è una minaccia. Vincerà Djokovic; Sentite Wilander: Pensavo che Zverev avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere, ma non so se ci abbia creduto davvero - LiveTennis.it; Wilander sicuro | Sinner non è una minaccia sull’erba Djokovic verso lo Slam n25.

Wilander boccia Sinner: Sull’erba non è una minaccia. Djokovic verso lo Slam n.25Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfideranno domani nella semifinale del torneo di Wimbledon. Il dodicesimo confronto diretto tra l'italiano e il serbo si ... oasport.it

Wilander: Un anno senza Slam sarebbe stato un grande fallimento per SinnerDopo Parigi c’è sempre Londra. Per il secondo anno di fila Jannik Sinner ha saputo reagire alla delusione del Roland Garros – seppur per due situazioni molto diverse tra loro – conquistando due titoli ... ubitennis.com