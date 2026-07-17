Un attore italiano con debiti di circa 1,4 milioni di euro per gioco d’azzardo ha ottenuto l’approvazione di un piano di rientro giudiziario. Il tribunale di Firenze ha autorizzato l’accordo, facilitato da un amico che ha versato un assegno di 300 euro. La somma rappresenta un contributo nel quadro del piano di pagamento. La decisione si basa sulle richieste avanzate dal debitore e sulla disponibilità dell’amico a intervenire.

Massimo Ceccherini aveva accumulato 1.400.000 euro di debiti per la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. Il tribunale di Firenze ha dato il via libera al piano di rientro eccezionale, reso possibile grazie a un amico benefattore che ha staccato un assegno da 300.000 euro per sanare parte del debito. Il giudice ha così concesso a Ceccherini di pagare il restante in una più piccola rata mensile. Avrebbe inoltre riconosciuto la fragilità di Ceccherini, che ha iniziato da tempo un percorso di cura per il disturbo del gioco d’azzardo. Amico misterioso aiuta Ceccherini con i debiti Sarebbe un benefattore misterioso, un amico, a permettere a Massimo Ceccherini di trovare una soluzione al buco finanziario generato dai debiti di gioco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Ceccherini aveva debiti di gioco per quasi 1,4 milioni di euro ma un suo amico è arrivato in soccorso

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Ceccherini salda i debiti di gioco grazie a 300 mila euro donati da un amico

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