L’estate italiana resta sotto stretta osservazione: dopo una fase caratterizzata da ondate di calore, temporali localmente intensi e marcate oscillazioni termiche, le proiezioni per agosto indicano un possibile nuovo peggioramento delle condizioni. Il breve sollievo registrato in diverse regioni, con temperature più vicine alle medie stagionali, potrebbe quindi avere durata limitata. Secondo quanto riferito dalle più recenti elaborazioni meteorologiche, il quadro previsto per le prossime settimane è dominato dal possibile ritorno di masse d’aria molto calda sul Mediterraneo. L’attenzione riguarda sia le temperature massime, che in alcune zone potrebbero raggiungere livelli eccezionali, sia la successiva formazione di fenomeni temporaleschi violenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Massima attenzione”. Come sarà il tempo ad agosto, meteo: le previsioni choc

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