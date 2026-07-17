Un'email di una pagina inviata da Arcuri all’allora procuratore di Roma è stata depositata nell’inchiesta sulle mascherine. La comunicazione risale a circa nove giorni prima dello stralcio della posizione di Arcuri, che ha rimosso anche l’accusa di corruzione dal fascicolo. La lettera contiene dettagli inediti sulle operazioni e le decisioni legate alla gestione delle forniture di dispositivi di protezione. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sulla natura dei contenuti.

L’inchiesta sulle mascherine si arricchisce di particolari inedite e notizie rimaste nei cassetti. Ora spunta una lettera di una pagina che il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha inviato all’allora procuratore di Roma Michele Prestipino Giarritta. Il documento pubblicato in esclusiva da Il Tempo porta la data d el 24 novembre 2020. Dieci giorni prima la Procura ( 15 ottobre 2020) aveva iscritto nel registro degli indagati alcuni dei protagonisti del dossier mascherine con l’ipotesi di corruzione. Al centro dell’inchiesta, come è noto, la maxi fornitura di dispositivi di mascherine acquistati per un miliardo e duecentocinquanta milioni di euro dal commissario Arcuri durante l’apice della pandemia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mascherine, Arcuri scrive al pm Prestipino. Nove giorni dopo la sua posizione è stralciata e scompare la corruzione dal fascicolo

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