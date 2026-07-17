Mary Jo Campbell, madre di Kris Jenner, è morta a 91 anni. È stata una donna che ha superato diverse sfide, crescendo due figlie da sola, gestendo un negozio e combattendo due volte contro il cancro. Si è sposata tre volte ed è conosciuta come la nonna più fotografata d’America. La sua vita è stata caratterizzata da numerosi cambiamenti e rinascite.

P rima ancora di essere la nonna più fotografata d’America, Mary Jo “MJ” Shannon è stata una donna che ha ricominciato più volte: ha cresciuto due figlie da sola nei momenti più difficili della sua vita, ha mandato avanti un negozio, ha affrontato il cancro due volte e si è sposata tre volte. Scomparsa a 91 anni — madre di Kris Jenner e nonna di Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, di Rob Kardashian e di Kendall e Kylie Jenner — MJ lascia dietro di sé molto più di un’eredità familiare: lascia un metodo, uno stile di vita che Kris Jenner e le sue figlie hanno assorbito e ritrovano ancora oggi nella vita di tutti i giorni. Per anni presenza... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mary Jo Campbell, madre di Kris Jenner e matriarca della dinastia più famosa d'America, si è spenta a 91 anni

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Morre Mary Jo Campbell, mãe de Kris Jenner e avó de Kim Kardashian e Kylie Jenner

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