Una giovane artista italiana, nota per la sua capacità di mescolare folk, jazz, pop e avanguardia, ha dichiarato che la sua carriera musicale rappresenta un sogno. La sua voce, descritta come preziosa, si distingue per la versatilità e l'abilità di attraversare diversi generi musicali. Tra le sue esibizioni, si registra un crescente interesse internazionale, consolidando la sua presenza nel panorama musicale emergente. La cantante si distingue come una delle più promettenti tra le artiste italiane con un profilo internazionale.

È una delle più internazionali tra le artiste emergenti italiane, mescola con disarmante facilità folk, pop, jazz e avanguardia giocando sul confine tra i generi con una voce che definire preziosa è riduttivo. Milanese, 38 anni, Marta Del Grandi sta raccogliendo sempre più interesse da pubblico e critica, tutti ammaliati dalla freschezza della sua canzone d’autore, di cui l’ultimo lavoro Dream Life (uscito per la Fire Records, etichetta belga con base a Londra) ne è l’eloquente manifesto. La intercettiamo in partenza della seconda parte del tour estivo che la porterà stasera al Musicastrada festival di Vicopisano (Pisa), poi in Germania e di nuovo in Italia il 29 luglio a Milano dove aprirà lo show di Patti Smith per i 50 anni di Radio Popolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marta Del Grandi: "Folk, jazz, avanguardia: la mia vita è da sogno"

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