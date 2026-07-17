Marocco aderisce all’accordo per la forza di stabilizzazione a Gaza

Il Marocco ha aderito formalmente a un accordo per la stabilizzazione di Gaza su ordine del Re Mohammed VI. L’intesa è stata siglata con il Consiglio di Pace per Gaza, con l’obiettivo di contribuire alla calma nella regione. La notizia è stata comunicata da Rabat, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo o sui passaggi successivi.

Il Marocco e l’Accordo Storico per la Stabilizzazione di Gaza. RABAT (MAROCCO) – Su ordine del Re Mohammed VI, il Regno del Marocco ha formalizzato un’importante intesa con il Consiglio di Pace per Gaza. L’incontro, che si è svolto a Rabat, ha visto la partecipazione di Nasser Bourita, Ministro degli Affari Esteri, e Abdeltif Loudyi, Ministro della Difesa Nazionale, in compagnia di Nickolay Mladenov, Alto Rappresentante del Consiglio di Pace, a capo di una delegazione di alto livello. Durante questo incontro significativo, è stato firmato un accordo che sancisce la partecipazione del Marocco alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) a Gaza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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