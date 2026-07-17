Simona Ventura e altri personaggi dello spettacolo hanno compiuto un gesto di solidarietà nei confronti di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori durante una rapina nel suo negozio. La vicenda giudiziaria, che si è conclusa con una condanna definitiva, continua a suscitare discussioni nel paese.

La vicenda giudiziaria che vede protagonista Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, continua a dividere profondamente l’Italia. Da una parte c’è la sentenza della magistratura, che ha ricostruito i fatti sulla base delle immagini delle telecamere e ha escluso che l’uomo abbia agito per difendere la moglie. Dall’altra, invece, cresce un fronte di cittadini e personaggi famosi che considera quella decisione eccessivamente severa e simbolo di un sistema che non tutelerebbe chi subisce un reato. Il caso è tornato con forza al centro del dibattito pubblico anche sui social network, dove migliaia di utenti stanno esprimendo opinioni contrastanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Mario Roggero, il gesto di Simona Ventura e di altri famosi dello spettacolo

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Mario Roggero: escono fuori gli altarini di uno che con la pistola ci faceva anche colazione, altro che gesto disperatoMario Roggero è stato arrestato con l’accusa di aver usato una pistola in un episodio che, secondo le indagini, va oltre un gesto disperato.

Temi più discussi: Chi è Mario Roggero; Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca; Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori; Mario Roggero poco prima di entrare in carcere: È finita, mi hanno dato l'ergastolo. Sarete voi la mia voce.

Il centrodestra è ossessionato dalla condanna definitiva di Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi. Per la maggioranza resta legittima difesa tanto che Mattarella ha dovuto ricordare a Nordio che la grazia non tocca al ministro della giustizia, ma è una prerogativa d x.com

Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori reddit

Mario Roggero, il precedente del 2005, dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola puntata: Non finisce qui, bastardoNon è normale, sai, che un direttore del carcere si muova per accogliere un detenuto. Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour condannato in via definitiva ... leggo.it

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